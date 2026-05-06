olimpiadi 2030 la francia si mobilita per salvare la combinata nordica supporto incredibile per la petizione in favore della disciplina

A giugno, il Cio annuncerà se la combinata nordica continuerà a essere parte delle Olimpiadi 2030. La Francia ha avviato una petizione per sostenere la disciplina, ricevendo un ampio supporto pubblico. La decisione riguarderà la presenza o meno della combinata nordica nel programma dei Giochi, una scelta che potrebbe influenzare il futuro di questa disciplina olimpica.

Alla fine del mese di giugno, il Cio deciderà se mantenere la combinata nordica nel programma dei Giochi olimpici. La disciplina, sempre presente nella manifestazione a Cinque Cerchi sin dal 1924, rischia fortemente l’esclusione a causa della scarsa distribuzione geografica dei suoi atleti più competitivi (oramai sostanzialmente provenienti da tre sole nazioni, ossia Norvegia, Austria e Germania). A poche settimane da una decisione di capitale importanza, in Francia si assiste a una levata di scudi in difesa della combinata nordica, con il chiaro obiettivo di fare pressioni sul Cio affinché mantenga la disciplina all’interno dei Giochi, a cominciare da quelli del 2030, come sappiamo ospitati proprio dal Paese transalpino.🔗 Leggi su Oasport.it

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