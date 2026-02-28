Le Olimpiadi passano ma i problemi alla mobilità no

Da ecodibergamo.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi sono terminate, ma i problemi di mobilità rimangono evidenti. Nonostante gli eventi sportivi siano finiti, le vie di trasporto continuano a mostrare criticità che richiedono interventi urgenti. Le infrastrutture devono ancora essere potenziate e mantenute per garantire un funzionamento più efficace e sicuro. La sfida di migliorare la mobilità si presenta ancora aperta, anche dopo la fine dei Giochi.

Articolo. Dopo i Giochi invernali resta la necessità di investire nel potenziamento e nella manutenzione delle infrastrutture collettive, anche a Bergamo Domenica scorsa, all’Arena di Verona, si è chiusa la venticinquesima edizione dei Giochi Olimpici invernali. Archiviate le cerimonie e spenti i riflettori, restano le trenta medaglie italiane (10 ori, 6 argenti, 14 bronzi), miglior risultato di sempre, e un’eredità difficile da riassumere tra impianti, cantieri, opere attese da anni e una lunga scia di polemiche su impatti ambientali, extra costi e ritardi. In mezzo al frastuono sportivo, però, è rimbalzata una notizia marginale che racconta quale sia stata, al di là degli slogan, la ricaduta degli investimenti olimpici sul territorio urbano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

le olimpiadi passano ma i problemi alla mobilit224 no
© Ecodibergamo.it - Le Olimpiadi passano, ma i problemi alla mobilità no

Leggi anche: Real e Psg passano senza problemi. Domani il sorteggio

Le Olimpiadi passano anche dalla tavola, come si preparano gli chef valtellinesiMichele Talarico (Tea del Kosmo, Livigno), Stefano Masanti (Il Cantinone, Madesimo) e Andrea Fugnanesi (Stua Noa, Livigno) si confrontano con...

Due mesi alle olimpiadi, il punto della situazione

Video Due mesi alle olimpiadi, il punto della situazione

Tutto quello che riguarda Olimpiadi passano.

Temi più discussi: Le Olimpiadi passano, ma i problemi alla mobilità no; Milano-Cortina 2026: le Olimpiadi invernali possono lasciare un'eredità sostenibile?; Strade, ferrovie, città, energia: come le Olimpiadi cambiano l'Italia; Turismo olimpico sul Lario: stime disattese, ma i Giochi salvano l’inverno comasco.

le olimpiadi passano maLe Olimpiadi passano, ma i problemi alla mobilità noD omenica scorsa, all’Arena di Verona, si è chiusa la venticinquesima edizione dei Giochi Olimpici invernali. Archiviate le cerimonie e spenti i riflettori, restano le trenta medaglie italiane (10 ori ... ecodibergamo.it

le olimpiadi passano maLe Olimpiadi di Milano Cortina hanno nascosto bene i problemiDopo diverse edizioni organizzate in modo così imponente da sembrare una messa in scena, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono generalmente piaciute – in Italia e all’estero – anche perché son ... ilpost.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.