Le Olimpiadi passano ma i problemi alla mobilità no

Le Olimpiadi sono terminate, ma i problemi di mobilità rimangono evidenti. Nonostante gli eventi sportivi siano finiti, le vie di trasporto continuano a mostrare criticità che richiedono interventi urgenti. Le infrastrutture devono ancora essere potenziate e mantenute per garantire un funzionamento più efficace e sicuro. La sfida di migliorare la mobilità si presenta ancora aperta, anche dopo la fine dei Giochi.

Articolo. Dopo i Giochi invernali resta la necessità di investire nel potenziamento e nella manutenzione delle infrastrutture collettive, anche a Bergamo Domenica scorsa, all’Arena di Verona, si è chiusa la venticinquesima edizione dei Giochi Olimpici invernali. Archiviate le cerimonie e spenti i riflettori, restano le trenta medaglie italiane (10 ori, 6 argenti, 14 bronzi), miglior risultato di sempre, e un’eredità difficile da riassumere tra impianti, cantieri, opere attese da anni e una lunga scia di polemiche su impatti ambientali, extra costi e ritardi. In mezzo al frastuono sportivo, però, è rimbalzata una notizia marginale che racconta quale sia stata, al di là degli slogan, la ricaduta degli investimenti olimpici sul territorio urbano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

