Montegrillo chiude lo storico Conad dopo 40 anni | Un quartiere che muore nel silenzio
Lo storico negozio Conad nel quartiere Montegrillo chiuderà i battenti domani dopo quarant’anni di attività. Il negozio, aperto negli anni Ottanta, era diventato un punto di riferimento per molti residenti della zona. La chiusura è stata annunciata con un messaggio che descrive il quartiere come in declino e silenzioso. La serrata dell’attività segna la fine di un’epoca per il quartiere, che si trova ad affrontare un cambiamento significativo.
Domani chiude. Lo storico Alimentari Conad del quartiere Montegrillo, nato negli anni Ottanta, abbassa la serranda per l'ultima volta. E con lui se ne va un pezzo di storia, un punto di riferimento, un luogo che per generazioni è stato molto più di un semplice supermercato: era il posto dove si.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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