Montegrillo chiude lo storico Conad dopo 40 anni | Un quartiere che muore nel silenzio

Lo storico negozio Conad nel quartiere Montegrillo chiuderà i battenti domani dopo quarant’anni di attività. Il negozio, aperto negli anni Ottanta, era diventato un punto di riferimento per molti residenti della zona. La chiusura è stata annunciata con un messaggio che descrive il quartiere come in declino e silenzioso. La serrata dell’attività segna la fine di un’epoca per il quartiere, che si trova ad affrontare un cambiamento significativo.