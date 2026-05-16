Donna ruba per golosità 100 barrette di cioccolato a Catania il furto in un supermercato e l' arresto

Una donna è stata arrestata a Catania con l’accusa di furto aggravato dopo aver tentato di portare via più di cento barrette di cioccolato da un supermercato. Gli agenti sono intervenuti quando il personale di sicurezza ha segnalato il tentativo di furto, e hanno fermato la donna poco dopo. La donna è stata accompagnata in commissariato, dove è stata sottoposta a identificazione e successivamente arrestata. La merce rubata è stata recuperata e restituita al negozio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È stata arrestata una donna di 35 anni a Catania per furto aggravato di oltre cento barrette di cioccolato in un supermercato. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del personale di vigilanza e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, che ha bloccato la donna poco dopo la fuga. Il desiderio di cioccolato e il furto nel supermercato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di un episodio che ha visto protagonista una cittadina catanese, la quale si è resa responsabile di un furto all’interno di un supermercato situato in via Gabriele... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna ruba per golosità 100 barrette di cioccolato a Catania, il furto in un supermercato e l'arresto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto di cioccolato in supermercato a Catania, arrestata una donna di 35 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Presa con oltre cento barrette nascoste nella borsa Una donna catanese di 35 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver... Aggredisce il vigilante per poche barrette di cioccolatoManette per un 39enne di origine libica, senza fissa dimora, accusato di tentata rapina aggravata.