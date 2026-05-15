Furto di cioccolato in supermercato a Catania arrestata una donna di 35 anni

Una donna di 35 anni è stata arrestata dalla polizia in un supermercato di via Gabriele D’Annunzio a Catania, accusata di aver nascosto più di cento barrette di cioccolato nella propria borsa. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata fermata durante il tentativo di uscire senza pagare la merce. L’arresto è stato effettuato sul posto, e la merce recuperata. La donna è stata portata in caserma per le formalità di rito.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Presa con oltre cento barrette nascoste nella borsa. Una donna catanese di 35 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver compiuto un furto all’interno di un supermercato di via Gabriele D’Annunzio, a Catania. A tradirla sarebbe stata la quantità di cioccolato sottratta dagli scaffali: più di cento barrette di un noto marchio, nascoste in modo sommario all’interno della borsa. Dopo aver girato tra i reparti del punto vendita, la donna avrebbe oltrepassato le casse senza pagare la merce, tentando poi di allontanarsi rapidamente dal supermercato. L’intervento della vigilanza e la fuga. Il comportamento della 35enne non è però passato inosservato agli addetti alla sicurezza del negozio, che hanno tentato di fermarla rincorrendola per alcuni metri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Furto di cioccolato in supermercato a Catania, arrestata una donna di 35 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Furto in gioielleria a Catania: donna arrestata dopo aver aggredito una commessa Leggi anche: Ruba il portafoglio a una donna disabile: ragazza arrestata al supermercato Oggi ho imparato che l'identità e la data di creazione della Mona Lisa, a lungo dibattute, sono state confermate nel 2005 quando un ricercatore tedesco ha trovato una nota manoscritta verificata nel margine di un libro che affermava che Leonardo da Vinci stav reddit