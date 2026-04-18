Aggredisce il vigilante per poche barrette di cioccolato

Un uomo di 39 anni, senza fissa dimora e di origine libica, è stato arrestato giovedì 16 aprile dopo aver tentato di rapinare un punto vendita. L’individuo ha aggredito un vigilante nel tentativo di sottrargli alcune barrette di cioccolato. L’episodio si è verificato in un negozio situato in via Guglielmo Oberdan, portando all’arresto per tentata rapina aggravata.

Manette per un 39enne di origine libica, senza fissa dimora, accusato di tentata rapina aggravata. L'episodio è avvenuto giovedì 16 aprile presso il punto vendita Conad di via Guglielmo Oberdan.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti, avrebbe tentato di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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