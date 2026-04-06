Falciata sulle strisce donna in fin di vita trasportata in ospedale

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali nel centro di Trebaseleghe, in via Castellana. L'incidente è avvenuto oggi, 6 aprile, alle 19, quando una Fiat 500 le è finita addosso. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ancora un grave incidente nel padovano. Oggi 6 aprile alle 19 in via Castellana a Trebaseleghe una 69enne è stata investita da una Fiat Cinquecento condotta da una 43enne di Mirano (Venezia) Ha attraversato la strada in centro a Trebaseleghe all'altezza di via Castellana. Proprio in quell'istante oggi 6 aprile alle 19 è sopraggiunta una Fiat Cinqucento che l'ha centrata in pieno. Un impatto tremendo e una donna di 69 anni residente in paese è stata scaraventata a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto. La donna al volante, 43 anni di Mirano (Venezia), con tre giovani figli a bordo, seppur illesa, ha accusato un malore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Donna investita sulle strisce pedonali a Lanciano: trasportata in ospedaleIncidente stradale in prossimità della rotatoria di Sant'Antonio, in centro: una 57enne è stata travolta da un automobilista mentre attraversava la... Leggi anche: Donna investita sulle strisce, ricoverata in ospedale Temi più discussi: Incidente a Trieste: donna investita sulle strisce in via dell’Istria; Investita sulle strisce pedonali, maxi risarcimento: oltre 300mila euro a una donna; Donna investita sulle strisce pedonali: individuata la responsabile; Incidente oggi a Santa Lucia di Piave: donna falciata sulle strisce pedonali da un Suv Foto. Falciata da un autobus sulle strisce: 22enne in prognosi riservataPADOVA – Sono critiche le condizioni della giovane di 22 anni, residente a Mirano, investita da un autobus nella mattinata di oggi, 24 marzo, in via Gozzi. Travolta sulle strisce pedonali L’incidente ... nordest24.it Tragedia in FVG: era stata investita sulle strisce, muore 50 giorni dopoTRIESTE - Si è conclusa in tragedia la vicenda della donna investita lo scorso 12 febbraio in viale Miramare. Dopo oltre 50 giorni trascorsi in terapia intensiva, la 50enne è morta all’ospedale di Cat ... nordest24.it Tv7 Tg. . FALCIATA MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA, MUORE 89ENNE - Vittima una donna di 89 anni travolta da una moto a Campodoro facebook #LungoStradeSecondarie #VentagliDiParole Il profumo dell'erba falciata rende acre il tuo sapore,vita e accende sul prato la giovinetta che trema e,nell'aria d'amore apre le braccia e dischiude la faccia alla bellezza del rossore O colomba di un cielo immacolat x.com