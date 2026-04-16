Va a lavoro fuori città il braccialetto elettronico lancia l' allarme | giovane nei guai

Nella giornata di mercoledì 15, a Ferrara, un giovane sottoposto a sorveglianza con braccialetto elettronico ha attivato un allarme. L'evento ha portato alla denuncia per evasione, in seguito all’intervento delle forze dell’ordine. Il ragazzo si trovava fuori città per motivi di lavoro quando il dispositivo ha segnalato la sua presenza in un’area non autorizzata.

Il braccialetto elettronico che suona e la denuncia per evasione. E’ quanto è accaduto a Ferrara nella giornata di mercoledì 15. Nel primo pomeriggio, infatti, alla sala operativa della Questura è giunto l’allarme relativo ad un dispositivo elettronico in uso ad un giovane. Il ragazzo, contattato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Rompe il braccialetto elettronico nel nord Italia e va in Sicilia a casa dell'ex compagna: 40enne nei guaiÈ stato arrestato a Gela un quarantenne, già indagato per maltrattamenti in famiglia, dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi... Manomette il braccialetto elettronico e sparisce: scatta l’allarme in cittàFine settimana di controlli straordinari dei carabinieri in tutta la provincia di Udine. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia; Veneto – Moto fuori controllo, 62enne muore mentre va al lavoro; Smart working, da domani scatta l’obbligo di informazioni sulla sicurezza: cosa cambia; Visita fiscale INPS, non possono licenziarti se giochi a padel col dito rotto in malattia, ma fuori orario: nuova sentenza. Buonasera Chetoncini. Anche oggi andata piuttosto bene. Giornata fuori casa per lavoro cominciata con - facebook.com facebook