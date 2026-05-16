Donazione organi studenti viterbesi in prima linea per la sensibilizzazione | Diffondiamo la cultura della solidarietà | FOTO

Da viterbotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Tuscia hanno preso parte alla decima edizione del concorso “Donare per donarsi”. Durante l’evento, i partecipanti hanno inviato video, elaborati artistici, poesie e progetti creativi, con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione degli organi e della solidarietà. La manifestazione ha coinvolto diverse scuole della regione, con l’intento di sensibilizzare i giovani su questo tema.

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Centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Tuscia hanno partecipato con video, elaborati artistici, poesie e progetti creativi, alla decima edizione del concorso “Donare per donarsi”. La manifestazione, organizzata con il coinvolgimento delle associazioni Avis. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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