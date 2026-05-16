Donald Trump l’imperatore di una civiltà morente L’analisi di Alain De Benoist

L'ascesa di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha rappresentato un evento che ha suscitato molte discussioni e analisi. La sua elezione non è stata considerata semplicemente un momento di transizione politica, ma un episodio che ha segnato un cambiamento significativo nel panorama nazionale. Questo articolo si concentra su un'analisi di Alain De Benoist, che definisce Trump come un simbolo di una civiltà che sta attraversando un periodo di crisi.

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