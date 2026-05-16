Donald Trump l’imperatore di una civiltà morente L’analisi di Alain De Benoist
L'ascesa di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha rappresentato un evento che ha suscitato molte discussioni e analisi. La sua elezione non è stata considerata semplicemente un momento di transizione politica, ma un episodio che ha segnato un cambiamento significativo nel panorama nazionale. Questo articolo si concentra su un'analisi di Alain De Benoist, che definisce Trump come un simbolo di una civiltà che sta attraversando un periodo di crisi.
Andiamo subito all’essenziale. L’arrivo al potere di Donald Trump non è uno dei tanti episodi della storia degli Stati Uniti e non è soltanto una svolta. È una rivoluzione di cui non tutti hanno ancora misurato l’ampiezza e che ha già comportato il disaccoppiamento tra l’Europa e l’America, l’esplosione dell’Alleanza Atlantica, la probabile fine della Nato, la messa in discussione del libero scambio, il crollo di un ordine internazionale fondato sulla democrazia liberale, sul diritto internazionale – questa “inutile finzione” evocata a Davos dal canadese Marc Carney – e sull’ideologia dei diritti dell’uomo, il che è non poca cosa. Tanto più che a tutto ciò si è accompagnata una vera e propria trasformazione dottrinaria. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Trump Is Not a President — He's the Last Emperor of a Dying Republic - Prof Jiang Xueqin
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