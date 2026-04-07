In una recente analisi, Alain De Benoist ha commentato la situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran, evidenziando che, finora, il bilancio tra le parti favorisce l’Iran. Si fa riferimento a una fase iniziale del confronto, con il commento di Trump che descriveva le azioni militari come una semplice “escursione”. Il quadro rimane complesso, con tensioni che continuano a influenzare la regione e le relazioni internazionali.

Avendo più familiarità con i campi da golf che con il Golfo Persico, Donald Trump aveva cominciato col presentare la guerra contro l’Iran come una «piccola escursione». Poco noto per la sua pazienza strategica, voleva fare in fretta. Gli obiettivi di partenza erano la caduta del regime islamico e la distruzione totale delle sue capacità militari. Quattro settimane dopo l’inizio delle ostilità niente di tutto ciò è accaduto. Gli iraniani hanno preso il controllo dello stretto di Hormuz e le loro coste, lunghe 1.600 chilometri, sono riempite di missili, droni e imbarcazioni rapide. Gli Houthi dello Yemen minacciano di chiudere a loro volta lo stretto di Bab-el-Mandeb, che sigilla l’accesso al mar Rosso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra in Iran, prima stagione: Trump 0 – Iran 1. L’analisi di Alain De Benoist

“Il rivoltoso, il rivoluzionario, il ribelle” di Alain De Benoist: riscoprire la civiltà e le differenze per sconfiggere il globalismoIl motore degli europei non può essere il conformismo e tantomeno il pensiero unico progressista.

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei ferito. Trump: “Guerra finirà presto. Iran colpito duramente”. Macron: “Capacità militari di Teheran non sono azzerate”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.