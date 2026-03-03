Donald Trump la foto-choc che scatena le voci sulla salute del presidente | cosa si scopre

Negli Stati Uniti si torna a parlare della salute di Donald Trump dopo che è circolata sui social una fotografia scattata durante un evento ufficiale. La foto mostra il presidente in piedi, vestito con un completo, con un’espressione apparentemente affaticata. La diffusione dell’immagine ha suscitato molte discussioni tra l’opinione pubblica e i media. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle sue condizioni di salute.

Negli Stati Uniti torna al centro dell'attenzione pubblica la salute di Donald Trump dopo la diffusione di una fotografia scattata durante un evento ufficiale. Nello scatto, il presidente appare con un'area arrossata sul lato destro del collo, un dettaglio notato dai fotografi e rapidamente ripreso online. L'immagine è stata diffusa dall'agenzia Agence France-Presse e mostra una zona cutanea arrossata con croste brunastre visibili al di sopra del colletto della camicia. Lo scatto è stato realizzato mentre Trump, 79 anni, partecipava alla cerimonia di consegna della Medal of Honor, tra le più alte onorificenze militari statunitensi. Per chiarire l'origine dell'arrossamento è intervenuto il medico presidenziale Sean Barbabella, fornendo una ricostruzione ufficiale.