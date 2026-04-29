«Le difese dei cardiochirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni stanno cercando, come hanno già fatto ma senza riuscirci con le sommarie informazioni testimoniali, di far escludere dal fascicolo nelle mani del Gip la relazione resa da Oppido il 30 dicembre scorso che costituisce il falso insieme con il diario clinico firmato dalla Bergonzoni. E questo è inaccettabile». Lo ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a Napoli il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025. I due cardiochirurghi sono indagati dalla procura di Napoli per il reato di omicidio colposo in concorso e anche per quello di falso in relazione a presunte modifiche alla cartella clinica del piccolo Domenico.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, il legale della famiglia: «Cardiochirurghi cercano 'scudo penale' che non esiste»

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