DOMENICA IN | LA REUNION DELLE SIGNORE DELLA DOMENICA

Domenica In torna anche questa settimana con un appuntamento in diretta su Rai1, a partire dalle 14. La conduttrice Mara Venier accoglie come di consueto diversi ospiti, tra cui figure di spicco del mondo dello spettacolo. La trasmissione, che va in onda ogni domenica, presenta una scaletta ricca di interventi e interviste, mantenendo la sua tradizionale formula di intrattenimento. La puntata del 17 maggio si preannuncia ricca di momenti di confronto e discussione con i protagonisti invitati.

Grandi ospiti come sempre a Domenica In, l’intramontabile talk show condotto da Mara Venier. Ecco tutti i vip del 17 maggio, come sempre in diretta dalle 14 su Rai1. Roberto Vecchioni sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata – impreziosita da due esibizioni live con “ Ho conosciuto il dolore ” e “ Chiamami ancora amore ”, tra i brani più amati del suo repertorio. Francesco Gabbani, invece, presenterà il nuovo singolo estivo “ Summer funk ” e ripercorrerà alcune delle sue collaborazioni più significative, tra cui quella con l’indimenticabile Ornella Vanoni. Francesca Fialdini, poi, presenterà la nuova stagione della docuserie “ Fame d’amore ”, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, al via domenica 17 maggio in seconda serata su Rai3. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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