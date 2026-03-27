Colleferro Sabato 18 e Domenica 29 Marzo il weekend del cambio dell’ora e della Domenica delle Palme sarà denso di iniziative…

A Colleferro, nel fine settimana del cambio dell’ora e della Domenica delle Palme, si svolgeranno numerose iniziative che interesseranno vari aspetti della vita cittadina. L’evento si protrarrà tra sabato 18 e domenica 29 marzo, coinvolgendo diverse attività e momenti di aggregazione per i residenti. La città si prepara a un weekend ricco di appuntamenti e manifestazioni.

COLLEFERRO – Un weekend denso di iniziative animerà Colleferro in diversi aspetti della sua vita sociale e culturale. Ore 10 – Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”, – Ciclo Incontri – 1° Incontro “Dal filo di seta alla libertà del bambino: il pensiero educativo di Maria Montessori”. Relatrici: Dott. Elisa Conti, Miriam Ferrari, Anna Maria Graziosi. Intervengono: Dott. Armando Ceccarelli e Federica Braconi Ore 17,30 – Aula Consiliare – Presentazione del libro “Ventisette” di Andrea Scarchilli. Presentazione di Umberto Zeppa. Dialoga con l’autore Luigi Moratti. Interviene il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. Ore 18,30 – Auditorium “Fabbrica della Musica” – “M’Illumino d’Immenso” – Ritratto di un soldato tra musica e parole. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Sabato 18 e Domenica 29 Marzo, il weekend del cambio dell’ora e della Domenica delle Palme sarà denso di iniziative… Articoli correlati Scandicci, domenica delle Palme in cammino per la pace: corteo e preghiera il 29 marzoLa propositura di Santa Maria organizza la tradizionale camminata con il patrocinio del Comune. Il Santuario di Montevergine riaprirà la Domenica delle Palme, il 29 marzo: chiuso per una frana da novembreL'annuncio della riapertura del Santuario è stato dato dall'abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia, che ha partecipato al tavolo tecnico in... Contenuti utili per approfondire Colleferro Sabato 18 e Domenica 29... Discussioni sull' argomento Movida violenta a Colleferro: coppia aggredita al culmine di una lite stradale; Artena | Labico | Valmontone. Conferenze dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro su legalità, bullismo, cyberbullismo e droga in collaborazione con A.Cu.Di.Pa; Colleferro, aggressione durante la movida del sabato sera: denunciata 23 enne; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end. Colleferro, carattere e talento: trend sorprendente contro le bigDa gennaio sono arrivate, infatti, 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle sfide contro le contendenti alla salvezza, mentre, oltre alla debacle con l'Accademia Frosinone, maturata dopo un primo ... gazzettaregionale.it Un polo bellico tra Anagni, Colleferro, Artena e Ferentino. L'allarme per l'impatto ambientale e la sicurezza in un territorio già classificato come Sito di Interesse Nazionale (SIN) - facebook.com facebook