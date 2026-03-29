Domenica delle Palme | ingresso del Signore a Gerusalemme e inizio della Settimana Santa

La Domenica delle Palme segna l’ingresso del Signore a Gerusalemme, evento commemorato con processioni e rami di palma. Questa giornata, conosciuta anche come Domenica della Passione del Signore, dà inizio alla Settimana Santa, che comprende le celebrazioni e i riti liturgici che culminano con la Pasqua. La commemorazione si svolge in molte chiese e comunità religiose con diverse tradizioni locali.

La Domenica delle Palme, detta anche Domenica della Passione del Signore, apre solennemente la Settimana Santa. La Chiesa fa memoria dell’ ingresso di Gesù a Gerusalemme, acclamato dal popolo con rami di palma e d’ulivo, e subito contempla il mistero della Passione del Signore. Due movimenti, apparentemente opposti, rivelano l’unico disegno di salvezza: l’ hosanna che annuncia la regalità mite del Messia e la narrazione della sua consegna fino alla croce. La celebrazione ha una struttura peculiare: Benedizione dei rami, Processione (o ingresso solenne) e Messa della Passione. I rami benedetti sono sacramentali: segni che orientano alla vittoria pasquale e impegnano i fedeli a seguire Cristo nella concretezza della vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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