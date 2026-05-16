DOMENICA IN | LA REUNION DELLE SIGNORE DELLA DOMENICA ARRIVA UN ANNUNCIO?

Domenica 17 maggio, il tradizionale appuntamento con Domenica In andrà in onda dalle 14 su Rai1, condotto da Mara Venier. Come ogni settimana, il programma presenterà un insieme di ospiti noti, tra cui alcune signore del talk show. La puntata sarà trasmessa in diretta e si preannuncia ricca di momenti di intrattenimento e nuove anticipazioni. La produzione ha annunciato che potrebbe esserci un importante annuncio durante la trasmissione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Grandi ospiti come sempre a Domenica In, l’intramontabile talk show condotto da Mara Venier. Ecco tutti i vip del 17 maggio, come sempre in diretta dalle 14 su Rai1. Roberto Vecchioni sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata – impreziosita da due esibizioni live con “ Ho conosciuto il dolore ” e “ Chiamami ancora amore ”, tra i brani più amati del suo repertorio. Francesco Gabbani, invece, presenterà il nuovo singolo estivo “ Summer funk ” e ripercorrerà alcune delle sue collaborazioni più significative, tra cui quella con l’indimenticabile Ornella Vanoni. Francesca Fialdini, poi, presenterà la nuova stagione della docuserie “ Fame d’amore ”, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, al via domenica 17 maggio in seconda serata su Rai3. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: LA REUNION DELLE SIGNORE DELLA DOMENICA. ARRIVA UN ANNUNCIO? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [English Audio] Full | Trillionaire Female CEO Notices One Store Employee,His Life Changes Overnight Sullo stesso argomento DOMENICA IN: LA REUNION DELLE SIGNORE DELLA DOMENICAGrandi ospiti come sempre a Domenica In, l’intramontabile talk show condotto da Mara Venier. Domenica delle Palme: ingresso del Signore a Gerusalemme e inizio della Settimana SantaLa Domenica delle Palme, detta anche Domenica della Passione del Signore, apre solennemente la Settimana Santa. DOMENICA IN: LA REUNION DELLE SIGNORE DELLA DOMENICA #DomenicaIn #MaraVenier #Rai1 x.com Mama è una di 14 figli, Papà è uno di 10 figli. AIUTAMI con la lista degli invitati!!! reddit