Domenica 17 maggio passeggiata tra i cedri dei Boschi di Carrega
Domenica 17 maggio alle 10:30 si svolgerà una passeggiata tra i cedri dei Boschi di Carrega, un evento che invita i partecipanti a immergersi nella natura di un’area situata nel parco di Carrega, a Sala Baganza. I cedri sono presenti nel parco da molte generazioni e rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio. L’iniziativa prevede un percorso a piedi tra gli alberi, destinato a chi desidera trascorrere del tempo all’aperto e scoprire le peculiarità di questa vegetazione.
Hanno radici profonde nel parco di Carrega, Sala Baganza da generazioni, e domenica 17 maggio, alle ore 10:30, torneranno a parlare. A loro modo. Sono i cedri secolari dei Boschi di Carrega, protagonisti silenziosi e imponenti della prima tappa di Verde Smeraldo, il nuovo ciclo di Alberi in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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