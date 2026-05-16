Domenica 17 maggio passeggiata tra i cedri dei Boschi di Carrega

Domenica 17 maggio alle 10:30 si svolgerà una passeggiata tra i cedri dei Boschi di Carrega, un evento che invita i partecipanti a immergersi nella natura di un’area situata nel parco di Carrega, a Sala Baganza. I cedri sono presenti nel parco da molte generazioni e rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio. L’iniziativa prevede un percorso a piedi tra gli alberi, destinato a chi desidera trascorrere del tempo all’aperto e scoprire le peculiarità di questa vegetazione.

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