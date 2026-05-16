Domani il Trionfo del Carnevale tra divertimento e storia vissuta

Domani si terrà il gran finale del Trionfo del Carnevale, dopo che la giornata conclusiva prevista per domenica 10 maggio era stata rinviata a causa delle previsioni di maltempo. La manifestazione, che celebra la tradizione carnevalesca, si conclude con una giornata dedicata a spettacoli e sfilate. La decisione di spostare l’evento si è resa necessaria per motivi legati alle condizioni meteorologiche, che avevano messo in discussione lo svolgimento delle attività programmate.

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