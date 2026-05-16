Domani il Trionfo del Carnevale tra divertimento e storia vissuta
Domani si terrà il gran finale del Trionfo del Carnevale, dopo che la giornata conclusiva prevista per domenica 10 maggio era stata rinviata a causa delle previsioni di maltempo. La manifestazione, che celebra la tradizione carnevalesca, si conclude con una giornata dedicata a spettacoli e sfilate. La decisione di spostare l’evento si è resa necessaria per motivi legati alle condizioni meteorologiche, che avevano messo in discussione lo svolgimento delle attività programmate.
Rinviata la giornata conclusiva di domenica 10 maggio per i timori sul maltempo, il Trionfo del Carnevale edizione 2026 domani arriva finalmente al suo gran finale. Questa sontuosa kermesse ha la sua origine in un evento ben preciso che risale al lontano 1559. In quell’anno il Cardinale Giulio Della Rovere decise di trascorrere il carnevale nella sua amata città di Fossombrone. Per l’occasione organizzò diverse “immascherate“, ovvero delle sfilate in maschera, con l’intento di divertire la cittadinanza. Tra gli elementi principali di queste storiche sfilate rinascimentali possiamo ricordare: il carro trionfale, ovvero un carro elaborato,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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