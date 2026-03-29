Tra storia e innovazione | l’Hotel Promessi Sposi per vivere il lago di Como tra relax e divertimento

L’Hotel Promessi Sposi, situato sul lungolago di Malgrate, è stato costruito nell’Ottocento e si trova di fronte al lago di Como. L’edificio ha una struttura storica e si trova in una zona frequentata da turisti e visitatori. La struttura offre servizi di relax e divertimento, ed è stata recentemente oggetto di interventi di ristrutturazione.

Panorami che, parecchi anni prima, avevano catturato l’attenzione pure di Leonardo. Come spiega l’esperto Riccardo Magnani, infatti, i legami tra le opere vinciane e il territorio lariano sono molteplici ed evidenti: dal Codice Atlantico e altri celebri appunti, in cui menziona ripetutamente i luoghi intorno al lago, fino ad alcuni di dipinti cult. La Vergine delle Rocce, ad esempio, dove le grotte rappresenterebbero le formazioni geologiche in Val Sassina, addirittura La Giocoda, con alle spalle - si pensa - il San Martino sovrastato dalle Grigne, e L’Ultima Cena, in cui la linea di disposizione degli apostoli richiamerebbe il profilo del Resegone, che fa capolino dalle tre finestre sullo sfondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tra storia e innovazione: l’Hotel Promessi Sposi per vivere il lago di Como tra relax e divertimento Articoli correlati Il lago di Como negli Epstein files: tra località celebri e hotel di lussoNei documenti resi consultabili online compaiono citazioni di Lake Como, Bellagio, Varenna e Laglio. Leggi anche: Piacenza rilancia il turismo: un ex polo commerciale diventa hotel B&B tra storia e innovazione.