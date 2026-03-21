Questa mattina, presso l’istituto Fermi di Aversa, si è svolta l’iniziativa “Sport Senza Barriere”, promossa dal liceo locale. L’evento ha coinvolto studenti e partecipanti di diverse abilità, con l’obiettivo di dimostrare che lo sport può andare oltre la prestazione fisica, favorendo l’inclusione e la condivisione. L’iniziativa ha illustrato un esempio di come lo sport possa unire le persone e abbattere barriere sociali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Liceo “Fermi” di Aversa ha promosso questa mattina “Sport Senza Barriere”, oltre il cronometro e la prestazione fisica esiste un valore più profondo, capace di abbattere muri e costruire ponti: l’inclusione. È questo il cuore pulsante di “SPORT SENZA BARRIERE: L’attività fisica come strumento di inclusione”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Aversa che ha visto la partecipazione, la testimonianza e la collaborazione del Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regionale della Campania con il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito, la Dottoressa Alessandra Petruccelli tecnico di equitazione e calcio a cinque unificato per lo Special Olympics, il Prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lo sport che unisce: all’istituto Fermi di Aversa l’iniziativa “Sport Senza Barriere”

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