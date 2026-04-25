Festival Paganini | 25 anni tra musica borghi e nuovi talenti

Il Festival Paganini di Carro festeggia i suoi 25 anni con una serie di eventi che si svolgeranno tra maggio e luglio. La manifestazione coinvolge i borghi liguri, con spettacoli musicali e iniziative dedicate ai nuovi talenti. Il progetto, sostenuto dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla Casa Paganini, mira a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della zona attraverso attività che uniscono musica e rigenerazione territoriale.

? Cosa sapere Il Festival Paganiniano di Carro celebra 25 anni con eventi tra maggio e luglio.. Il progetto integra fondi PNRR e Casa Paganini per la rigenerazione dei borghi liguri.. Il venticinquesimo Festival Paganiniano di Carro si prepara a trasformare il Levante ligure in un palcoscenico internazionale, con una serie di appuntamenti che inizieranno ufficialmente tra maggio e giugno per celebrare il quarto di secolo della rassegna. La Società dei Concerti della Spezia ha delineato il percorso per questa edizione storica, che punta a integrare la rigenerazione dei borghi tramite i fondi del PNRR con un programma musicale d’eccezione. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festival Paganini: 25 anni tra musica, borghi e nuovi talenti Notizie correlate Soave Guitar Festival: 25 anni di musica con star mondiali? Cosa sapere Il Soave Guitar Festival celebra 25 anni con concerti dal 24 al 26 aprile. Pop Corn Festival del Corto 2026: a Porto Santo Stefano tre giorni dedicati al cinema breve tra nuovi talenti e grandi premiTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi dedicati al cinema breve italiano e internazionale. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il Paganini di Carro tra storia e futuro: il festival internazionale traguarda il quarto di secolo; Festival Paganiniano di Carro: presentata la 25ª edizione tra nuove collaborazioni e l’inaugurazione…; Parma, Teatro Regio: Gil Shaham e l’Orchestra L’Appassionata in concerto il 27 aprile 2026; Parma: Diamanda Galás - Evento di Musica in Emilia Romagna - Auditorium Paganini. INAUGURAZIONE DI CASA PAGANINI E TANTE NOVITÀ PER IL FESTIVAL PAGANINIANO Il 2026 segna un anno chiave per Carro e per la Val di Vara. - facebook.com facebook