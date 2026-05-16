Una docente italiana è deceduta alle Maldive, provocando sorpresa tra amici e familiari. Il marito ha raccontato che lei era la migliore del mondo e ha riferito di aver perso l’uso delle gambe. La notizia ha suscitato scalpore e molti si interrogano sulle cause di questa tragedia. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali su quanto accaduto durante il soggiorno alle Maldive, e le autorità locali stanno indagando sulla vicenda.

Roma, 16 maggio 2026 – “Non so cosa sia successo là sotto. Ma è davvero strano che siano morti in cinque. Mia moglie ha fatto cinquemila immersioni. È una esperta, sa cosa fare anche in caso di difficoltà. E anche Giorgia era esperta, si immergeva da dieci anni. Era la migliore sub del mondo”. Carlo Sommacal, informatore medico in pensione, non si capacita dell’accaduto. Giovedì ha appreso la notizia della morte di sua moglie Monica Montefalcone, la docente associata di Ecologia del Distav all’università di Genova, e di sua figlia Giorgia, dall’Ambasciata. “Mi sono crollate le gambe. E da lì – racconta – non mi sono fermato un attimo. Ho dovuto dirlo a mio figlio, al fidanzato di Giorgia, ai miei suoceri che abitano poco lontano da qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Docente morta alle Maldive, il marito: “Era la migliore del mondo, mi hanno ceduto le gambe”

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