Valentina Sarto è stata uccisa a Bergamo, colpita alle spalle dal marito. La donna è morta dissanguata e non ha avuto modo di reagire o scappare. La madre ha riferito che Valentina aveva parlato di violenza da parte del marito. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora rivelare ulteriori dettagli sulle circostanze.

Bergamo – Valentina non ha avuto nemmeno il tempo di difendersi, ribellarsi, scappare: è stata colpita alle spalle. Era in camera da letto quando il marito si è accanito su di lei, la donna che amava da undici anni. Si erano fidanzati il 20 febbraio 2015, sposati il 24 maggio 2025. Vincenzo Dongellini ha impugnato il coltello e l’ha colpita 19 volte in diverse parti del corpo. Due i fendenti letali: alla carotide, giugulare, cervicale. La quarantunenne è morta per shock emorragico. Emerge dall’autopsia eseguita ieri al Papa Giovanni XXIII dal medico legale Luca Tajana, al quale è stato affidato l’incarico dal pm Antonio Mele, titolare del fascicolo con indagini della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valentina Sarto è morta dissanguata, colpita alle spalle dal marito. La mamma: “Mi diceva che era violento”

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