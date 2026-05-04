Castel San Giovanni | farmaci in pausa il 7 maggio per inventario

Il 7 maggio, a Castel San Giovanni, i farmaci saranno disponibili solo in pausa a causa di un inventario. Durante questa giornata, i punti vendita non saranno aperti e i farmaci non saranno in vendita. L’Ausl ha comunicato che le cure per i pazienti fragili continueranno a essere garantite attraverso strutture alternative o modalità di assistenza temporanea. La chiusura riguarda esclusivamente le attività di magazzino e distribuzione dei farmaci.

? Cosa scoprirai Dove si possono trovare i farmaci durante la chiusura?. Come farà l'Ausl a garantire le cure ai pazienti fragili?. Quali sono le alternative per chi necessita di medicinali giovedì?. Perché è necessaria questa interruzione del servizio sanitario locale?.? In Breve Servizio riprenderà regolarmente venerdì 8 maggio con orari consueti.. Altri centri di distribuzione territoriali restano aperti per garantire assistenza.. L'inventario serve a prevenire carenze improvvise tramite controllo scorte mediche.. I cittadini dovranno rivolgersi ai presidi attivi nelle zone limitrofe.. Il punto di distribuzione diretta dei farmaci di Castel San Giovanni resterà chiuso nella giornata di giovedì 7 maggio per permettere le operazioni di inventario del magazzino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castel San Giovanni: farmaci in pausa il 7 maggio per inventario Notizie correlate WrestleRama 2026: il wrestling torna a Castel San Giovanni dopo 19 anniL’Italian Championship Wrestling riporta lo spettacolo del wrestling a Castel San Giovanni sabato 11 aprile, con l’evento WrestleRama 2026 che vedrà... A San Giovanni Teatino c'è il taxi sociale: accompagnerà i cittadini in ospedale, a fare la spesa, ritirare farmaciÈ stato consegnato a San Giovanni Teatino un mezzo attrezzato del progetto “Taxi sociale – Un aiuto che ti accompagna”, promosso dal Nucleo volontari...