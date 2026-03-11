Dopo quattro anni di proteste, Beatrice Venezi ottiene l’autorizzazione definitiva per dirigere l’orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia. La decisione arriva dopo un lungo percorso che ha coinvolto vari passaggi ufficiali e richieste formali. A partire da ottobre, Venezi assumerà ufficialmente il ruolo di direttrice principale dell’orchestra veneziana.

Beatrice Venezi riceverà l’approvazione definitiva per guidare l’orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia a partire da ottobre prossimo. Il Consiglio d’indirizzo della fondazione lirico-sinfonica ha espresso il suo assenso alla nomina, confermando un contratto quinquennale che si estenderà per quattro anni. Questa decisione arriva dopo mesi di tensione interna: dal 22 settembre scorso le maestranze e gli orchestrali hanno mantenuto uno stato di agitazione costante, organizzando proteste, volantinaggi e assemblee contro la scelta iniziale del sovrintendente Nicola Colabianchi. Nonostante le opposizioni sindacali, il presidente della fondazione e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro hanno validato la scelta, aprendo la strada all’avvio ufficiale dell’impegno nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezi alla Fenice: via libera dopo le proteste, 4 anni

Articoli correlati

Venezia, Capodanno senza Venezi: Noseda alla Fenice tra protesteVenezia, 21 febbraio 2026 – Un cambio di programma inatteso alla Fenice: Beatrice Venezi non dirigerà il Concerto di Capodanno.

Fenice, il Consiglio dà il via libera per Beatrice Venezi: sarà direttrice d’orchestra per 4 anniBeatrice Venezi è stata approvata dal Consiglio: è la direttrice del Teatro La Fenice, adesso come reagiranno gli orchestranti? Adesso è ufficiale:...

Una selezione di notizie su Venezi alla Fenice via libera dopo le...

Temi più discussi: Dialogo alla Fenice? Serve smettere di chiedere la revoca di Beatrice Venezi; Venezi, alla Fenice il giallo delle consulenze. Bloccavano il welfare mentre hanno dato contratti da 30mila e 39mila euro; Non c’è pace alla Fenice. Il figlio di Muti si dimette; Venezia, i lavoratori della Fenice sulle dimissioni di Domenico Muti.

Beatrice Venezi, via libera della Fondazione: da ottobre per 4 anni sarà direttore musicale del Gran Teatro La FeniceVenezia, il Consiglio di indirizzo approva la nomina di Beatrice Venezi nonostante le proteste degli ultimi mesi. Era l'ultimo passaggio formale. La direttrice toscana sarà in carica da ottobre ... corrieredelveneto.corriere.it

Beatrice Venezi nuovo direttore del Teatro la Fenice di Venezia: la nomina (ufficiale) fra le polemicheL’incarico da ottobre 2026 per 4 anni. Il sovrintendente Nicola Colabianchi: Una scelta che assume anche il valore di un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della giovane età ... lanazione.it

Perdono sindacati e sinistra, vince il merito: ratificata la nomina di #BeatriceVenezi a direttore musicale del teatro #LaFenice di #Venezia facebook

Via libera della Fenice a Venezi direttrice musicale. Il Consiglio d'indirizzo, 'incarico al via da ottobre' #ANSA x.com