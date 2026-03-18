Cividale | via libera alla discarica il Comune paga 6.000

Il Consiglio di Stato ha confermato il sì alla discarica Gesteco a Cividale. Il Comune ha deciso di spendere 6.000 euro per portare avanti il progetto, che ora può procedere senza ulteriori ostacoli legali. La decisione definitiva chiude così ogni contestazione e permette di avviare i lavori.

Il Consiglio di Stato ha emesso il verdetto definitivo: la discarica Gesteco a Cividale diventerà realtà. La sentenza, che chiude anni di contenzioso, conferma il progetto nella ex cava Murà al confine con Firmano di Premariacco. L’azienda gestisce un impianto da 300mila metri cubi destinato ai rifiuti misti non pericolosi. Il Comune aveva tentato di bloccare l’opera impugnando i provvedimenti del 2023, ma il massimo organo giuridico amministrativo ha respinto tutte le istanze presentate dall’amministrazione cittadina. La fine del contenzioso e le spese legali. La battaglia giudiziaria si è conclusa con una condanna per l’amministrazione della città ducale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cividale: via libera alla discarica, il Comune paga 6.000 Articoli correlati Il privato fallisce, il Comune paga: via libera al mutuo milionario per completare l’edilizia sociale lasciata a metàRoma Capitale delibera lo stanziamento di 2,3 milioni di euro per una palazzina di 15 appartamenti iniziata, e abbandonata, dalla cooperativa "Le... Malta paga 25.000 euro ai giovani che rinunciano alla patente: un esperimento che infiamma il webIl governo di Malta ha lanciato un’iniziativa sorprendente: i giovani under 30 che accettano di consegnare la propria patente di guida per cinque... Approfondimenti e contenuti su Cividale via libera alla discarica il... Discussioni sull' argomento Cividale, via libera alla nuova discarica Gesteco; CIVIDALE DEL FRIULI | VIA LIBERA ALLA DISCARICA: BERNARDI E DRESIG IN CORO SENTENZA CHE NON TUTELA IL TER…; Premariacco, la discarica si farà; Trieste: nuovo reparto di Medicina d’Urgenza. SAGGIN Dal libro I cognomi del Friuli di Costantini e Fantini: Secondo Rapelli 1995 dal veneto saia “specie di stoffa". Nello Schedario Corgnali: 1293 Sagino a Cividale; 1327 in curia d.ni Sagini de Parma Castaldi a Cividale; 1331 Sagino de Zamoreis Gastald - facebook.com facebook