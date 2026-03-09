Un gol per tempo al Montefano il Fabriano rialza la testa

Nel match tra Cerreto e Montefano, il Cerreto ha vinto 2-0 segnando un gol per tempo. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2 con Palazzo in porta e giocatori come Perrini, Brevi e Gnahe in difesa. In campo anche Malagrida, Mendes e Di Cato, che sono stati sostituiti nel corso della ripresa. Il Montefano ha tentato di reagire senza successo.

CERRETO 2 MONTEFAno 0 CERRETO (3-5-2): Palazzo; Stortini, Perrini, Brevi; Gnahe, Bracciatelli (21' st Trillini), Malagrida, Mendes (31' st Merciari), Bologna; Di Cato (26' st Palmieri), Ndiaye (47' st Amico). All. Bonura. MONTEFANO (3-4-2-1): Strappini; Fossi (1' st Cornero), Rosolani (13' st Bonacci), Bernardi; Magini, Bambozzi, Straccio (1' st Frulla, 24' st Camilloni), Castignani (1' st Angelucci); Palmieri, Ferretti; Stampella. All. Bilò. Arbitro: Giorba di Perugia. Reti: 5' pt Ndiaye, 5' st Di Cato. Note: ammoniti Mendes, Bambozzi, Bonacci, Bernardi; recupero 4' pt, 6' st. Spettatori circa 200. Il Fabriano ritrova la vittoria superando 2-0 il Montefano al termine di una gara intensa.