La Città Metropolitana di Napoli ha partecipato a un’iniziativa con gli studenti dell’Università Suor Orsola Benincasa, affrontando il tema dell’intelligenza artificiale e delle storie di migranti. Durante l’evento si è discusso di come l’AI possa riprodurre o rafforzare stereotipi legati alla razza. La discussione si è concentrata sulla responsabilità di chi sviluppa e utilizza queste tecnologie.

L’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti, li conosciamo bene? Cosa possiamo fare noi per contrastare i fenomeni discriminatori? L’incontro di oggi, promosso dall’UNAR e organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli, è servito per cercare di dare risposte a queste domande. Quando si chiede a uno dei generatori di immagini di AI più usati di ambientare una scena in una prigione, popola automaticamente lo spazio con persone dalla pelle scura, pur in assenza di qualsiasi indicazione dell’utente in tal senso. Il generatore è stato addestrato negli Stati Uniti, e ha assorbito una serie di pregiudizi e discriminazioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - No al razzismo, la Città Metropolitana di Napoli con gli studenti al Suor Orsola Benincasa tra AI e storie di migranti

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