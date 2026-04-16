Durante un evento organizzato da 'Il Foglio a San Siro', il Presidente del Milan ha parlato delle proprietà straniere in Serie A, affermando di avere un problema più grande con un investitore rispetto ad altri. Ha fatto riferimento alla relazione con un fondo di investimento, sottolineando alcune difficoltà legate a questa partnership. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli specifici della questione.

Nella giornata di oggi si è tenuto 'Il Foglio a San Siro', un evento organizzato dallo stesso quotidiano dentro lo stadio che è casa di Milan e Inter. Durante la giornata, tra i tanti che hanno preso la parola, vi abbiamo riportato le dichiarazioni del Presidente del Diavolo Paolo Scaroni che si è espresso su diverse tematiche attuali del club rossonero, ma anche del calcio italiano. In particolare, il numero 1 di Enel, in merito al tema delle proprietà in Serie A, ha spiegato il suo arduo compito nell'esplicitare certe dinamiche del calcio italiano a chi non le ha mai vissute prima. E poi, anche una sottolineatura sul valore e la competenza di RedBird nel campo sportivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Con RedBird ho un problema maggiore rispetto a Marotta. Ecco perché …”

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