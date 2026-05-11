Le polemiche sul settore sportivo di una squadra milanese continuano a suscitare discussioni. Un commentatore ha espresso giudizi severi riguardo alle prestazioni recenti, definendo il momento della squadra come un declino che, in alcuni aspetti, definisce umiliante. Anche un commento di un opinionista televisivo si è aggiunto al coro di critiche, evidenziando una situazione di disagio e insoddisfazione.

Non si placano ancora le critiche attorno al Mondo Milan. Dopo le ultime deludenti prestazione della prima squadra, guidata da Massimiliano Allegri, contro Parma e Sassuolo, molte voci del mondo dello sport continuando a criticare il suo operato. A parlarne è stato anche il giornalista sportivo e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani. Attraverso il suo profilo X, il giornalista sportivo ha voluto esprimere un suo importante pensiero sul cammino dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole: "Ho fatto una ricerca veloce e risulta che tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) siano in posizione di classifica molto modeste. Forse la migliore è quella di Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Declino sportivo per certi versi umiliante, ecco perchè”

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