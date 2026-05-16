Diego Maradona jr sulla separazione dalla moglie | Rottura brutta e inaspettata Per me il matrimonio è sacro

Durante un'intervista televisiva, Diego Maradona jr ha commentato la fine del suo matrimonio con la moglie Nunzia Pennino, descrivendola come una rottura dura e inattesa. Ha aggiunto che per lui il matrimonio rappresenta un valore sacro. La conversazione si è concentrata sulla loro separazione e sui sentimenti legati a questa fase della vita. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle cause della rottura o ai passaggi successivi.

Diego Maradona jr, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della fine della storia d'amore con la moglie Nunzia Pennino. I due si sono infatti ufficialmente separati. “Mi sono separato da mia moglie Nunzia. Ho passato due anni difficili, veramente complessi. La rottura è stata brutta e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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