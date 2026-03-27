Nel 2025, i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Torino hanno denunciato quattro persone per un disboscamento abusivo nel parco regionale La Mandria. A marzo 2026, sono stati notificati loro gli avvisi di conclusione delle indagini. L’operazione ha riguardato la rimozione di un’area di alberi equivalente a circa 37 campi di calcio.

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Torino hanno denunciato, nel 2025, quattro persone, a cui a marzo 2026 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini, per un vasto disboscamento abusivo all'interno del parco regionale La Mandria, sul territorio comunale di Druento. Gli indagati sono il legale rappresentante di una ditta boschiva appaltatrice, due suoi dipendenti operativi in cantiere e un dipendente pubblico. Le indagini sono state coordinate dal pm Elisa Buffa della procura di Torino. Secondo quanto risultato nel corso delle indagini, i lavori erano stati affidati tramite un bando pubblico per prestazione di servizi, vinto dalla ditta indagata con un anomalo rialzo della base d'asta superiore al 70 per cento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Disboscamento abusivo nel parco regionale La Mandria, sparisce un'area di alberi ampia come 37 campi di calcio: quattro indagati

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