Nel parco strappato al cemento nasce il nuovo bosco urbano di Roma nord

A Roma nord è stato inaugurato un nuovo bosco urbano, nato all’interno di un’area precedentemente cementificata. Il progetto prevede l’impianto di 25 alberi e 16 arbusti, inseriti nell’ambito dell’iniziativa di microforestazione promossa dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è di incrementare la presenza di verde nel quartiere e contribuire alla riqualificazione ambientale del territorio. La realizzazione si inserisce nel progetto più ampio “Forest for Rome”, dedicato alla diffusione di spazi verdi in tutta la città.

Roma nord ha il suo nuovo bosco urbano. Composto da 25 alberi e 16 arbusti, è parte del progetto di microforestazione diffusa di Roma Capitale “Forest for Rome”, nato per portare il verde in tutti i territori della città. Il bosco urbano nel parco VolusiaIl lavoro si è chiuso nel Parco Volusia. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Un bosco urbano al parco San Sebastiano per “mangiare” l’anidride carbonica al centro di Roma Leggi anche: Nasce un nuovo bosco urbano con la piantumazione di mille alberi Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: due morti | Erano anarchici che stavano confezionando una bombaRoma, due morti nell'esplosione di un casolare nel Parco degli Acquedotti: si tratterebbe di anarchici che stavano costruendo una bomba La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’esplosione ... ilsussidiario.net Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»ROMA - Un boato nel cuore della notte ma l’allarme per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti è scattato solo questa mattina intorno alle 8. È stato un runner a notare l’edificio crollato. ilmattino.it