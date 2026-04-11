Se si vive senza social per due settimane il nostro cervello ringiovanisce di dieci anni

Studi recenti indicano che prendersi una pausa di due settimane dai social network può avere effetti positivi sulla salute mentale, con alcuni risultati che suggeriscono un ringiovanimento cerebrale di circa dieci anni. La cosiddetta digital detox sta attirando l’attenzione per i potenziali benefici sulla mente, e alcune ricerche pubblicate mostrano che interrompere l’uso dei social può portare a miglioramenti significativi.

La digital detox farebbe bene. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera alcune ricerche dimostrano che una breve pausa dai social può portare benefici. Uno studio su 467 persone, realizzato da Pnas Nexus e condotto su un campione di 467 partecipanti, ha mostrato che due settimane con un cellulare senza funzioni “smart” porta a un ringiovanimento mentale di 10 anni, con i sintomi depressivi ridotti con più efficacia rispetto all’uso di farmaci. Gli utenti della sperimentazione, ricostruisce il quotidiano, hanno potuto accedere a telefonate, sms e mail tramite pc. E a una settimana dalla sperimentazione avevano ridotto il tempo passato davanti a uno schermo rispetto alla media di partenza. 🔗 Leggi su Open.online

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