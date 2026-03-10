Bernardo Silva Juventus Ottolini e Comolli fanno sul serio per il portoghese | cosa è successo nelle scorse settimane

Negli ultimi giorni, Ottolini e Comolli hanno avuto incontri con l’entourage di Bernardo Silva per discutere della possibilità di un trasferimento alla Juventus. La società bianconera ha mostrato interesse per il centrocampista portoghese, e sono stati avviati contatti per valutare la fattibilità dell’operazione. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli finali.

Bernardo Silva Juventus, Ottolini e Comolli hanno avuto dei contatti con l’entourage del portoghese per capire la fattibilità dell’operazione. Il calciomercato della Vecchia Signora si prepara a una svolta epocale, puntando i riflettori su uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale. L’indiscrezione che vorrebbe Bernardo Silva Juventus come binomio sta continuando a tenere banco. Il fuoriclasse portoghese, pilastro del Manchester City di Guardiola, sembra aver concluso il suo ciclo in Inghilterra, aprendo una finestra di opportunità che i dirigenti bianconeri non vogliono lasciarsi sfuggire. Il successo dell’operazione è strettamente legato ai risultati sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juventus, Ottolini e Comolli fanno sul serio per il portoghese: cosa è successo nelle scorse settimane Articoli correlati Leggi anche: Bernardo Silva alla Juventus: tentazione fortissima. Comolli e Ottolini hanno fatto la loro mossa per giugno Bernardo Silva Juventus, Guardiola fa il punto sul futuro del centrocampista portoghese. Che cosa sta succedendoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Approfondimenti e contenuti su Bernardo Silva Juventus Temi più discussi: Juve, deciso il futuro di Bernardo Silva; Juventus, fissate le priorità del mercato: cosa serve a Spalletti, il rilancio passa anche dalle occasioni a zero; Juventus, patto per il rinnovo di Spalletti: un top player per reparto, da Tonali a Kolo Muani; Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno. Juventus favorita per Bernardo Silva con la Champions?Bernardo Silva, futuro in Serie A? La Juventus favorita per il colpo a parametro zero Bernardo Silva si prepara a diventare uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato estivo. tuttojuve.com Calciomercato Juventus, Bernardo Silva ha deciso ufficialmente il suo futuro. I dettagliCalciomercato Juventus | Il matrimonio tra il Manchester City e Bernardo Silva è arrivato ai titoli di coda dopo anni di successi e trofei alzati al cielo. Se ... news-sports.it Bernardo Silva non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City La Juventus ha già avviato i contatti col suo entourage per ingaggiarlo a parametro zero Sarebbe un grande colpo se riusciamo a portarlo alla Juventus - facebook.com facebook Come riportato da Matteo Moretto, Bernardo Silva non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City La Juventus ha già avviato i contatti col suo entourage per ingaggiarlo a parametro zero Sarebbe il colpo giusto x.com