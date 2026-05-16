Un giovane di diciotto anni ucraino ha reciso un cavo di fibra ottica, impedendo a un drone di completare una missione. Il ragazzo, di appena dodici anni, ha utilizzato una tecnica militare per neutralizzare l’apparecchio e salvare i fratellini presenti nella zona. La vicenda si è verificata in un’area soggetta a attività militari, dove il drone rappresentava una minaccia concreta. Le azioni del giovane sono state documentate e hanno evitato un possibile incidente.

? Punti chiave Come ha fatto un dodicenne a neutralizzare un drone impossibile da disturbare?. Quale tecnica militare ha permesso al ragazzo di salvare i fratellini?. Perché i nuovi droni russi sono diventati impossibili da bloccare elettronicamente?. Cosa ha costretto la famiglia a fuggire dopo l'attacco nel cortile?.? In Breve Tecnica Dynamo appresa dal soldato per spezzare il cavo tramite torsione manuale. Famiglia di sette persone costretta al trasferimento verso la capitale regionale. Strategia russa safari umano con droni FPV contro civili in Kherson e Chernihiv. Progetti ucraini per coprire centinaia di chilometri di strade con reti protettive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diciottenne ucraino spezza il cavo di fibra ottica: salva i fratellini

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