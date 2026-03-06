Danneggiato un cavo della fibra ottica | alcuni servizi comunali senza internet e telefono

Il Comune di Faenza ha comunicato che, durante alcuni lavori in città, è stato danneggiato un cavo della fibra ottica. Di conseguenza, alcuni servizi comunali che dipendono da internet e telefonia risultano attualmente interrotti. La situazione riguarda specificamente alcune aree della città e si sta lavorando per ripristinare le connessioni al più presto possibile.

Il Comune: "I tecnici sono già al lavoro per individuare con precisione il punto del guasto e procedere alla riparazione nel più breve tempo possibile" Il Comune di Faenza fa sapere che, verosimilmente nel corso di alcuni lavori effettuati in città, è stato danneggiato un cavo della fibra ottica. Il guasto ha provocato l’interruzione dei centralini telefonici e della connettività internet relativi ad alcuni servizi comunali, tra cui quelli della Pinacoteca, dell’Archivio e della Centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Non risulta invece coinvolta la Residenza municipale. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

