Di Siena dalla rottura del crociato al rinnovo di contratto | profilo e numeri dell’attaccante di Milan Futuro
L’attaccante del Milan ha vissuto un percorso che ha incluso un grave infortunio al crociato, seguito dal rinnovo del contratto. Dopo aver subito il trauma, ha intrapreso un percorso di recupero che si è concluso con la firma di un nuovo accordo con il club. Il giocatore, nato nel 1999, ha segnato un totale di 15 gol in 35 partite ufficiali nella passata stagione, contribuendo alla qualificazione della squadra alle competizioni europee.
Il Milan blinda un altro gioiello del settore giovanile. Come comunicato attraverso una nota ufficiale, Andre Di Siena ha rinnovato il proprio contratto con il Diavolo. L'attaccante continuerà a far parte del Milan Futuro, progetto volto a valorizzare i giovani calciatori, preparandoli per un eventuale approdo in prima squadra. Di seguito, il comunicato diramato dal club rossonero. "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Andrea Di Siena. L'attaccante classe 2006 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". Nato a Legnago (VR) il 29 gennaio 2006, Andrea Di Siena milita nelle giovanili del Milan dal 2021, anno in cui il club lo ha prelevato dal Chievo Verona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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