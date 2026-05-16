Di Siena dalla rottura del crociato al rinnovo di contratto | profilo e numeri dell’attaccante di Milan Futuro

L’attaccante del Milan ha vissuto un percorso che ha incluso un grave infortunio al crociato, seguito dal rinnovo del contratto. Dopo aver subito il trauma, ha intrapreso un percorso di recupero che si è concluso con la firma di un nuovo accordo con il club. Il giocatore, nato nel 1999, ha segnato un totale di 15 gol in 35 partite ufficiali nella passata stagione, contribuendo alla qualificazione della squadra alle competizioni europee.

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