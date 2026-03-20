Il Milan sta monitorando Santiago Castro, giovane attaccante che potrebbe entrare nel suo settore offensivo. Il club rossonero valuta il suo costo e le sue performance, mentre lo stipendio del giocatore suscita interesse tra i dirigenti. La trattativa riguarda il possibile acquisto di Castro, considerato un profilo in crescita nel panorama calcistico. La questione rimane aperta, senza ulteriori dettagli sulle negoziazioni in corso.

Calciomercato Milan, i rossoneri andranno quasi sicuramente alla ricerca di un attaccante in estate. Tra i profili in lista ci sarebbe anche Santiago Castro, prima punta molto interessante che gioca nel campionato italiano con la maglia del Bologna. Castro ha giocato 26 partite in stagione in Serie A con il Bologna con 7 gol e 3 assist, a cui vanno aggiunti i 2 gol in Europa League con un assist e altri due gol in Coppa Italia. Numeri importanti per un giocatore che ha ancora tanto futuro davanti a sé visto che si parla di un classe 2004 con già esperienza nel campionato italiano. Ma quanto guadagna e quanto vale Castro al giorno d'oggi? Lo stipendio di Castro rientra perfettamente nei parametri del Milan: circa un milione di euro netto a stagione più, che saranno molti di più in caso di cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Castro l’attaccante del futuro? Lo stipendio fa sorridere il Milan. Costo e numeri

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