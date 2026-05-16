Destino | Mattinata 8 milioni di soldi pubblici ma le attività turistiche e residenti dovranno pagarsi la fogna da soli

A Mattinata sono stati assegnati 8 milioni di euro di fondi pubblici destinati a interventi nel settore, ma le attività commerciali e i residenti dovranno sostenere i costi per la gestione della fogna. La decisione ha suscitato reazioni tra chi si aspettava un intervento più completo e chi si prepara a far fronte alle spese aggiuntive. La somma pubblica entrerà in gioco per alcuni lavori, mentre altri aspetti delle infrastrutture resteranno a carico di chi vive e lavora nella zona.

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