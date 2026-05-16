Destino | Mattinata 8 milioni di soldi pubblici ma le attività turistiche e residenti dovranno pagarsi la fogna da soli
A Mattinata sono stati assegnati 8 milioni di euro di fondi pubblici destinati a interventi nel settore, ma le attività commerciali e i residenti dovranno sostenere i costi per la gestione della fogna. La decisione ha suscitato reazioni tra chi si aspettava un intervento più completo e chi si prepara a far fronte alle spese aggiuntive. La somma pubblica entrerà in gioco per alcuni lavori, mentre altri aspetti delle infrastrutture resteranno a carico di chi vive e lavora nella zona.
8 MILIONI DI EURO DI SOLDI PUBBLICI, MA ATTIVITÀ TURISTICHE E RESIDENTI DOVRANNO PAGARSI LA FOGNA DA SOLI. Con questo progetto dell’AQP in fase di esecuzione, se un utente privato si trova al di sotto della strada della difesa, sotto quota rispetto alla rete fognaria principale, e quindi impossibilitato ad allacciarsi “a gravità”, sarà costretto a realizzare un impianto privato di sollevamento. Questo accade perché il nuovo progetto realizzato su proposta dell’AQP, e non del Comune di Mattinata come quello precedente, per evitare i costi di manutenzione non prevede più gli impianti di sollevamento collettivi alla base dei “pettini a mare”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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