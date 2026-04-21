Meloni | Scioccata da richieste di soldi ai familiari dei feriti di Crans Montana | non dovranno pagare nulla

Da secoloditalia.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro ha dichiarato di essere rimasta scioccata dopo aver appreso che un ospedale svizzero avrebbe inviato fatture di decine di migliaia di euro alle famiglie di alcuni giovani coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans Montana. Ha inoltre precisato che le famiglie non dovranno pagare nulla e che non è prevista alcuna richiesta di pagamento da parte dell’ospedale.

“Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel  rogo di Capodanno a Crans Montana “. Così, sui social, il presidente del Consiglio  Giorgia Meloni.  “Un ospedale di Sion – rimarca la premier – è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre”. Meloni: “Famiglie italiane non dovranno pagare nulla”. Meloni ha aggiunto, a proposito della vicenda: “Ho parlato con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che  si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Meloni: “Scioccata da richieste di soldi ai familiari dei feriti di Crans Montana: non dovranno pagare nulla”

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