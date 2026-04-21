Meloni | Scioccata da richieste di soldi ai familiari dei feriti di Crans Montana | non dovranno pagare nulla

Il ministro ha dichiarato di essere rimasta scioccata dopo aver appreso che un ospedale svizzero avrebbe inviato fatture di decine di migliaia di euro alle famiglie di alcuni giovani coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans Montana. Ha inoltre precisato che le famiglie non dovranno pagare nulla e che non è prevista alcuna richiesta di pagamento da parte dell’ospedale.

“Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans Montana “. Così, sui social, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Un ospedale di Sion – rimarca la premier – è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre”. Meloni: “Famiglie italiane non dovranno pagare nulla”. Meloni ha aggiunto, a proposito della vicenda: “Ho parlato con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: “Scioccata da richieste di soldi ai familiari dei feriti di Crans Montana: non dovranno pagare nulla” Notizie correlate Leggi anche: Crans Montana, Meloni: famiglie non dovranno pagare nulla a ospedale svizzero Crans-Montana, Meloni "scioccata" da fatture girate dall'ospedale svizzero a feriti italiani: "Non pagheranno"Giorgia Meloni si è detta "scioccata" dalla notizia delle fatture girate dall'ospedale svizzero agli italiani feriti nella strage di Crans-Montana.