In Lombardia sono stati destinati 260 milioni di euro pubblici per sostenere le strutture sciistiche, nonostante le condizioni di poca neve. Il finanziamento riguarda sia la conservazione degli impianti esistenti sia l'apertura di nuove piste. La decisione è stata presa in risposta alla scarsità di neve naturale, con l'obiettivo di mantenere l’attività sciistica nella regione.

Milano, 12 marzo 2026 – Poca neve, ma una pioggia di soldi per tenere aperti o aprire nuovi impianti di sci. In Lombardia si contano circa 240 impianti di risalita attivi in una quarantina di diversi comprensori turistici invernali: 675 chilometri di piste tra discesa e fondo, sparse tra Livigno, Bormio, Madesimo, l’Aprica, Santa Caterina, i Piani di Bobbio, la Valtorta, Val Brembana e Val Seriana. Negli ultimi anni però sono stati chiusi anche 51 impianti, perché a quota troppo bassa, dove ormai non nevica più, oppure perché troppo piccoli e economicamente non sostenibili. Sono più del 20% degli impianti attualmente in funzione. Per tenere... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Poca neve ma una pioggia di soldi pubblici: 260 milioni per salvare lo sci in Lombardia

Articoli correlati

Previsioni meteo Milano e Lombardia, settimana da inverno vero: pioggia, neve, nebbia, freddo ma anche soleMilano, 26 gennaio 2026 - Pioggia e neve, non in pianura, poi un paio di giorni di sole ma con nebbia nelle ore notturne e al mattino poi un week-end...

Pioggia e neve (in montagna), ma le temperature si alzano: quando e dove. Le previsioni meteo a Milano e in LombardiaMilano, 11 gennaio 2026 – Dopo giorni di freddo intenso e gelo, a Milano e in Lombardia è in arrivo l’alta pressione che porterà un rialzo delle...

Contenuti e approfondimenti su Poca neve

Temi più discussi: Poca neve e affitti brevi stanno stravolgendo le Alpi; Una stagione breve ma soddisfacente; Allarme in quota, la neve non si vede: le piste più belle rimangono chiuse; Tunnel di Tenda finalmente aperto e quasi tre metri di neve: stagione da record a Limone Piemonte.

Poco neve e la Caspolata al chiaro di luna si trasforma in camminata ma l'evento fa ancora una volta centro con partecipanti anche da Cina e PerùVEZZA D'OGLIO. Circa 2 mila partecipanti alla Caspolata al chiaro di luna in Alta Valle Camonica, un evento di grande richiamo e di successo che anche per questa edizione si è affidata al piano B. Poc ... ildolomiti.it

Poca neve e affitti brevi stanno stravolgendo le AlpiIn Francia, Austria e Italia i paesi alpini colpiti dal riscaldamento globale, cercano alternative ad una stagione sciistica sempre più a rischio. L’impatto ... repubblica.it

Cercando un canale a nord siamo andati verso forcella monte Bucher con zero aspettative e voglia di esplorare. Per via della poca neve, con ravanage estremo, siamo saliti in conca e da li abbiamo capito saremmo dovuti scendere per andare alla meta scelta - facebook.com facebook