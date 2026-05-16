Deruba e stupra una donna ad Hannover straniero rintracciato dopo tre anni a Ventimiglia | arrestato

Un uomo straniero è stato arrestato a Ventimiglia in seguito a un controllo della polizia, avvenuto dopo una segnalazione di rissa tra extracomunitari in via Tenda. La sua identificazione ha portato alla scoperta di un procedimento penale in corso per un episodio avvenuto ad Hannover, dove avrebbe commesso una rapina e uno stupro contro una donna. L’individuo, ricercato da tre anni, è stato trasferito in carcere. La notizia è stata confermata dalle autorità italiane, che hanno specificato i dettagli dell’arresto.

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È stato rintracciato a seguito di un controllo scattato per una rissa in una zona ad alta frequentazione di stranieri nella città di frontiera ligure Un cittadino straniero è stato fermato nelle scorse ore a Ventimiglia dalla polizia italiana a seguito di un controllo scattato a fronte di una chiamata per una rissa tra extracomunitari in via Tenda. Questa zona, nonostante l’area di accoglienza della Croce Rossa sia stata chiusa anni fa, continua a essere una zona di ampia frequentazione da parte di soggetti stranieri, che in molti casi attendono il momento giusto per passare il confine verso la Francia. La polizia ha fermato l’uomo insieme ad altri tre connazionali per una rapina e lesioni commesse nei confronti di un altro cittadino straniero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Deruba e stupra una donna ad Hannover, straniero rintracciato dopo tre anni a Ventimiglia: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Uccise la donna che lo ospitava in Francia, straniero arrestato a VentimigliaÈ stato arrestato a Ventimiglia, in provincia di Imperia, l’uomo ricercato per l’omicidio di una donna avvenuto a Mentone lo scorso 28 marzo. Il 16enne straniero stupra la fidanzatina italiana: condannato a 6 anni di carcereSi era appartata nel bagno di un locale con il fidanzatino, ma quando ha detto "basta" lui non si è fermato e l'ha violentata.