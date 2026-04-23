Un ragazzo straniero di 16 anni è stato condannato a sei anni di carcere dopo aver violentato la fidanzatina italiana. L’episodio si è verificato all’interno di un locale, dove i due si erano appartati nel bagno. La vittima aveva chiesto di fermarsi, ma l’aggressore non si è arrestato e ha compiuto l’atto violento. La sentenza è stata pronunciata in seguito al processo.

Si era appartata nel bagno di un locale con il fidanzatino, ma quando ha detto "basta" lui non si è fermato e l'ha violentata. La 14enne italiana che chiameremo Sara (nome di fantasia), al culmine di un percorso doloroso in cui era stata convinta perfino dagli amici che se la fosse cercata, ha trovato il coraggio di denunciare. E ora il suo ex, uno straniero di 16 anni, è stato condannato a una pena molto severa: sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata.. A pronunciare la sentenza, lo scorso giovedì, il presidente del Tribunale dei minorenni di Trento, Giuseppe Spadaro, al termine di un processo durato un anno, in cui si sono...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il 16enne straniero stupra la fidanzatina italiana: condannato a 6 anni di carcere

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