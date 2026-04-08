Un uomo di origine straniera è stato fermato a Ventimiglia in relazione all'omicidio di una donna avvenuto a Mentone il 28 marzo scorso. La polizia ha eseguito l'arresto dopo un'indagine durata alcune settimane. L'uomo, che aveva trovato ospitalità presso la vittima, era ricercato da tempo. L'episodio ha suscitato attenzione nelle cronache locali, portando all'intervento delle forze dell'ordine.

È stato arrestato a Ventimiglia, in provincia di Imperia, l’uomo ricercato per l’omicidio di una donna avvenuto a Mentone lo scorso 28 marzo. L’uomo è stato catturato la scorsa notte dal personale della polizia di Stato, in servizio presso l’ufficio controllo del territorio del commissariato di Ventimiglia, nel corso dell’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti hanno individuato un cittadino straniero aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie cittadine. Gli operatori, insospettiti dalla condotta dell’uomo, hanno effettuato un controllo più approfondito, riuscendo a riconoscerlo grazie a una segnalazione diramata dalle autorità di polizia francesi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Uccise la donna che lo ospitava in Francia, straniero arrestato a Ventimiglia

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“Ti ammazzo”. E lo straniero tenta di strangolare la donna che lo ospita con il velo che indossaHa aggredito la donna di 27 anni che lo ospitava da qualche tempo, prendendola a calci e pugni nel corso di un confronto fattosi particolarmente...

Temi più discussi: Uccise la donna che lo ospitava, uomo ricercato per omicidio arrestato a Ventimiglia; È entrato nel vivo il processo a carico della donna che uccise la madre a San Giovanni. Ieri ascoltato il marito; Campobasso, nel sangue del marito sopravvissuto nessuna traccia di ricina: il malore dopo la cena dell'antiviglia e i prossimi interrogatori; Ergastolo per l’ex medico della Virtus: uccise moglie e suocera per motivazioni esclusivamente egoistiche.

Due donne travolte e uccise a Napoli, l'autista era ubriacoE' scattato l'arresto con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato per l'uomo di 34 anni, ubriaco, che alla guida della sua Mercedes nella serata di ieri sera ha travolto e ucciso due donne che ... ansa.it

Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova, le due donne uccise in strada a Napoli da un uomo ubriaco che correva in autoZhanna e Oksana, entrambe originarie di Leopoli, vivevano e lavoravano a Napoli da vent’anni. Sono state uccise da un uomo ubriaco che le ha travolte correndo in auto. fanpage.it

Quasi 3.600 persone sono state uccise negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran dall'inizio della guerra lo scorso 28 febbraio, tra cui almeno 1.665 civili. Tra le vittime, 248 erano bambini, ha affermato l'ong fondata da attivisti iraniani. Almeno 4 x.com

I ladri fecero irruzione in casa: uccise uno e ferì l'altro. Per i giudici è omicidio: macellaio condannato - facebook.com facebook