Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis | il piano sicurezza le strade chiuse e i bus deviati
Domenica 17 maggio si svolgono due eventi sportivi nella zona del Foro Italico: alle 12:00 si tiene il derby tra le squadre di calcio, mentre alle 17:30 si gioca la finale degli Internazionali di tennis. Per garantire la sicurezza e la regolare partecipazione, sono stati predisposti un piano di sicurezza, con strade chiuse e deviazioni dei mezzi pubblici, per facilitare l'accesso a tifosi e spettatori nelle rispettive aree dedicate.
Il derby Roma-Lazio alle 12:00 e la finale degli Internazionali di Tennis alle 17:30. Tutto pronto nell'area del Foro Italico per permettere a tifosi e spettatori di recarsi nell'area per poter assistere ai due eventi sportivi in programma per domenica 17 maggio. Come spiegano da Romamobilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it
ROMA | Internazionali di Tennis, 2026
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