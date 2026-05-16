Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis | il piano sicurezza le strade chiuse e i bus deviati

Domenica 17 maggio si svolgono due eventi sportivi nella zona del Foro Italico: alle 12:00 si tiene il derby tra le squadre di calcio, mentre alle 17:30 si gioca la finale degli Internazionali di tennis. Per garantire la sicurezza e la regolare partecipazione, sono stati predisposti un piano di sicurezza, con strade chiuse e deviazioni dei mezzi pubblici, per facilitare l'accesso a tifosi e spettatori nelle rispettive aree dedicate.

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