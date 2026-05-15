Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali | il piano sicurezza per blindare il Foro Italico

A Roma, sono pronti a mettere in atto un piano di sicurezza per la giornata di domenica 17 maggio, che prevede misure specifiche per il derby tra le squadre della capitale e la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Sono stati predisposti percorsi separati per i tifosi e il pubblico del torneo, oltre all’utilizzo di droni, steward e migliaia di agenti di sicurezza. Le operazioni si concentrano sulla gestione degli eventi e sul controllo delle presenze, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive.

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