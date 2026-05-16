Alle ore 12 si svolge il derby di Roma, una partita che mette di fronte le squadre di Pisa e Napoli nel campionato di Serie A. La sfida si gioca in un momento importante della stagione e si svolge nello stadio della capitale. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi di vittoria e con alcune assenze tra i titolari. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e viene seguita con attenzione da tifosi e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Tar del Lazio ha preso una decisione importante in merito alla data del derby tra Lazio e Roma, in programma domenica 17 maggio alle ore 12. Questa scelta, influenzata da importanti dinamiche di ordine pubblico e dal contesto sportivo, giunge dopo una lunga giornata di discussioni e deliberazioni. In particolare, molti osservatori seguono da vicino gli sviluppi, poiché il clima di tensione coinvolge non solo il derby capitolino, ma anche altre partite cruciali per la qualificazione alla UEFA Champions League. La Lega Serie A ha manifestato supporto per la decisione del Tar, che ha invitato le istituzioni a collaborare per trovare un accordo sui vari eventi sportivi che si svolgeranno in quel fine settimana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Derby di Roma alle 12: sfida tra Pisa e Napoli nel campionato di Serie A.

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