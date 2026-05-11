La 37ª giornata di Serie A si avvicina, con alcune partite che si giocano domenica 17 maggio alle 12.30. Tra queste, il derby di Roma, mentre la partita tra Pisa e Napoli dipende dai risultati di stasera. Sono stati resi ufficiali gli orari per tutte le sfide di questa giornata, che vede l’attenzione puntata sulla corsa alla qualificazione in Champions League.

Sono ufficiali gli orari della 37esima giornata del campionato di Serie A. Domenica 17 maggio le partite per conquistare la Champions si giocheranno alle 12.30 (domani ci sarà l’ufficialità). Quindi Pisa-Napoli dipenderà dal risultato di stasera. Se il Napoli non batterà il Bologna, giocherà domenica alle 12.30. Nel caso in cui si qualificasse aritmeticamente per la Champions, l’orario sarebbe diverso. Mezzogiorno di Champions. Sotto il sole di maggio, già immaginiamo le polemiche. Soprattutto di Maurizio Sarri che si era lamentato e aveva minacciato il silenzio stampa nel caso in cui fosse stato scelto quest’orario. Quindi si lamenterà ma non in pubblico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mezzogiorno di Champions, il derby di Roma alle 12.30 (Pisa-Napoli dipende da stasera)

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